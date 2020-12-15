Киев, , 13:50 — REGNUM Заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова о том, что власти страны даже не рассматривали вопрос закупки российской вакцины — из серии «маразм крепчал».

Об этом сегодня, 15 декабря, заявил на брифинге в кулуарах Верховной рады глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что накануне секретарь СНБО в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил, что производство российской вакцины «Спутник V» в Харькове исключено, так как украинское предприятие якобы не имеет для этого необходимого оборудования, а сама российская вакцина не прошла соответствующую регистрацию. По мнению Данилова, Российская Федерация может в лучшем случае только в мае получить какую-либо «цивилизованную регистрацию».

«Можете представить себе этого условного чиновника, господина Данилова, который заявляет, что у нас, видите ли, разведка украинская занималась вопросом изучения, кто производит вакцину и где можно ее приобрести. Весь мир пользуется общедоступными средствами информации. Потому что все, кто начинал создание вакцины, фиксировался, и никто этого не скрывал. То, что они якобы скрывали, и есть предметом «работы» украинской разведки», — иронично прокомментировал заявление силовика Медведчук.

Оппозиционный политик убежден в том, что при такой деятельности украинской разведки, а также при таком деятеле на должности секретаря СНБО, как Алексей Данилов, кроме вопросов, ничего возникнуть не может.

«Разочарование и грусть от того, что такие люди находятся при власти и даже употребляют подобные термины, не зная ни сути, ни характера, ни содержания… Зачем нам нужна украинская разведка? Эта информация (о производителях вакцин от COVID-19. — ИА REGNUM) есть в общем доступе. Посмотрите в Интернете, поднимите источники, и вам скажут: испытания были там, разрабатывали там, там прекратились испытания, там достигли каких-то результатов», — указал Медведчук.

Поэтому, убежден народный депутат, Данилов, рассказывая о вакцинах от коронавируса, ссылается на разведку с целью повышения градуса значимости того, что он сказал.

«Это бывает у людей недалеких, которые вообще не понимают, о чём говорят и, самое главное, не понимают, что они должны делать на той должности, на которой находятся», — резюмировал лидер оппозиции.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Медведчук сообщил, что разработчик вакцины от коронавируса «Спутник V» российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи согласился предоставить Украине технологию и сырье для выпуска этой вакцины на украинском предприятии. Украина, со своей стороны, обеспечена необходимыми производственными мощностями и могла бы выпускать сотни тысяч доз вакцины ежемесячно. Вместе с тем для реализации этих договоренностей на практике нужно согласие официальной украинской власти, а его на сегодняшний день нет.