Москва, , 13:40 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о вытрезвителях, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря. Вытрезвители возрождаются на основе государственно-частного партнерства.

Если закон найдет поддержку, он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Прописываются базовые требования к функционированию организаций и организации мероприятий по оказанию помощи лицам, «находящимся в общественных местах в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, утратившим способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке».

Регионы получают новое полномочие — создавать вытрезвители на основе государственно-частного или муниципально-частного партнерства. Особенности функционирования определит правительство РФ.

Правила организации деятельности таких специализированных организаций, включая виды помощи, которая оказывается в указанных специализированных организациях, утверждаются совместно Минздравом, Минтрудом и МВД.

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