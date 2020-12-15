Москва, , 13:38 — REGNUM Законопроект об автоматическом увеличении страховой пенсии внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» во главе с Сергеем Неверовым и Андреем Исаевым, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Личное подтверждение согласия на индексацию страховой пенсии не потребуется.

Поправки предусматривают введение нового механизма установления страховой и социальной пенсий по инвалидности с 1 января 2022 года.

Предполагается, что решение о назначении выплат будет автоматически выноситься Пенсионным фондом РФ на основании сведений об инвалидности, в том числе содержащихся в Федеральном реестре инвалидов.

«Пандемия ковида, когда мы оптимизируем подобного рода вещи, заставила нас по-другому взглянуть на этот процесс. Зачем требовать сейчас от человека сбора документов, подачи заявления, если все это на современном уровне развития информационных технологий, современном уровне обмена информацией между органами государственной власти государственные органы могут получить самостоятельно, без того чтобы заставлять человека что-то дополнительно делать и писать, и назначить ему автоматически соответствующую пенсию или выплату», — отметил депутат Госдумы Андрей Исаев.

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