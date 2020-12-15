Хартум, , 13:43 — REGNUM США официально исключили Судан из списка государств-спонсоров терроризма. Об этом сообщает BBC Swahili со ссылкой на постановление посольства США в Хартуме.

«Срок уведомления конгресса в 45 дней истёк, и госсекретарь подписал уведомление об аннулировании статуса Судана в качестве спонсора терроризма, которое вступает в силу с сегодняшнего дня (14 декабря), что будет опубликовано в Федеральном реестре», — говорится в сообщении посольства США в Facebook.

Президент США Дональд Трамп в октябре заявил, что Судан выйдет из списка после того, как он выплатит компенсацию в размере $335 млн семьям жертв взрывов американских посольств в Африке, совершённых «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 1998 году.

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдок отметил, что средства были переведены.

Судан был включён в список в 1993 году, когда лидер «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усама бен Ладен жил там в качестве гостя правительства. Судан был в этом списке наряду с Ираном, Северной Кореей и Сирией.