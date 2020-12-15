Сараево, , 13:37 — REGNUM На встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым отказались прийти члены президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и Шефик Джаферович. Они заявили об этом 15 декабря на брифинге, их слова приводит телеканал Federalna.ba.

При этом Комшич и Джаферович пояснили, что такое решение связано с тем, что накануне глава МИД России сделал заявление по Дейтонским соглашениям, идущее вразрез с позицией Боснии.

«Всем ясно, что господин Лавров — среди первых трех мировых дипломатов. У человека с таким опытом все поступки спланированы заранее. То, что мы могли видеть с того момента, как он прибыл в Боснию и Герцеговину, — это сигналы от страны, которую он представляет», — заявил Комшич.

Также он отметил, что поддержка Россией резолюции о военном нейтралитете одной из частей страны — Республики Сербской — является противоречащей тому, что такого рода решения могут быть приняты только центральными властями Боснии и Герцеговины.

Кроме того, Комшича и Джаферовича возмутил тот факт, что на встрече Лаврова и председательствующего члена президиума страны от сербов Милорада Додика флага и какой-либо государственной символики Боснии и Герцеговины не было.

«Мы хотим дружественных отношений с Россией, но хотим, и чтобы они уважали институты Боснии и Герцеговины», — указала Комшич, а Джаферович поддержал своего коллегу.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе своего визит в Боснию и Герцеговину заявил, что Россия поддерживает принципы Дейтонского соглашения и призывает всех его соблюдать.