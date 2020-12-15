Нур-Султан, , 13:29 — REGNUM Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил жителей республики с Днем независимости. Соответствующее обращение опубликовано 15 декабря на сайте экс-президента.

«Счастлив, что именно на долю моего поколения выпала эта честь — возродить государственность казахской нации», — сказал Назарбаев. Он отметил, что за прошедшие 29 лет Казахстан прошел нелегкий путь становления.

Бывший президент также поблагодарил жителей Казахстана за оказанную поддержку. По его словам, важным достижением современного Казахстана стало создание единой страны.

Напомним, 16 декабря 1991 года Верховный Совет Казахской ССР принял закон «О независимости и суверенитете государства». День независимости в республике отмечается 16−17 декабря.