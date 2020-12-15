Берлин, , 13:40 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Германии по европейским делам Михаэль Рот предупредил, что времени на заключение соглашения о торговых отношениях между Евросоюзом и Великобританией после выхода последней из организации «остается всё меньше и меньше».

В своем интервью Agence France-Presse во вторник, 15 декабря, Рот прокомментировал переговоры между Лондоном и Брюсселем, которые должны завершиться 31 декабря: «Евросоюз всё ещё готов договориться. Мы всё ещё надеемся на соглашение, выгодное для граждан по обе стороны пролива Ла Манш. Но времени остаётся всё меньше и меньше».

«На данный момент мы нуждаемся в политической воле и со стороны Лондона. Там, где есть желание, всегда находится способ найти взаимовыгодное решение, приемлемое и справедливое для всех сторон», — добавил политик.

Несмотря на то, что переходный период по Brexit завершится уже 1 января 2021 года, переговоры между Великобританией и Евросоюзом всё ещё не привели к заключению сделки из-за разногласий сторон по вопросам регулирования рыболовства, правил справедливой торговой конкуренции и механизма разрешения споров.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что на торговых переговорах с Великобританией «есть прогресс, и это хорошо».

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