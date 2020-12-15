Ямусукро, , 13:33 — REGNUM Главы государств Бенина, Того и Ганы приняли участие в церемонии инаугурации президента Кот-д'Ивуара Алассана Уаттары, прошедшей в понедельник, 14 декабря, в разгар политического кризиса. Об этом сообщает BBC Africa.

В прошлом месяце он одержал победу на выборах, бойкотированных оппозицией. Уаттара вступил в свой третий срок на посту президента страны.

В своей инаугурационной речи он затронул политическую ситуацию в стране и объявил, что поручает премьер-министру организовать дискуссии с политическими партиями до парламентских выборов, которые должны состояться в начале следующего года.

Президент Кот-Д'Ивуара также обещал создать министерство социальной сплоченности, так как нация всё ещё «расколота» недавним избирательным процессом. Он призвал оппозицию оставить идею захватить власть в стране, что, возможно, поможет ослабить напряженный политический климат и обеспечит возможность для диалога.

Президент Уаттара заявил, что образование, здравоохранение и безработица среди молодежи являются главными приоритетами его новой программы. Он также сообщил, что страна получит первые вакцины от COVID-19 в апреле 2021 года.