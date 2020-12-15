Джакарта, , 13:25 — REGNUM В общей сложности 8179 сотрудников полиции направят для обеспечения безопасности во время празднования Рождества и Нового года в столице Индонезии Джакарте, сообщает CNN Indonesia.

Глава отдела по связям с общественностью полиции Индонезии Юсри Юнус заявил, что действия, которые потенциально могут вызвать скопление людей во время празднования Рождества и Нового года, запрещены и будут строго пресекаться.

«Мероприятия в канун Нового года, которые носят групповой характер, запрещены», — напомнил общественности Юсри Юнус.

Как сообщало ИА REGNUM, Организация Объединенных Наций приняла резолюцию об усилении устойчивости глобального здравоохранения, инициированную Индонезией.

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