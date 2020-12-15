Москва, , 13:23 — REGNUM Законопроект о праве территориальных органов ПФР дополнять сведения о трудовой деятельности внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия» во главе с Сергеем Неверовым и Андреем Исаевым, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Поправки предусматривают возможность дополнения территориальными органами ПФР индивидуального лицевого счета застрахованного лица сведениями об иных периодах при соответствующем изменении пенсионного законодательства Российской Федерации, поступлении в орган ПФР сведений, не подлежащих представлению (корректировке) страхователями, без истребования заявления от гражданина.

Также предлагается закрепить норму о предоставлении работодателем сведений о стаже за межрасчетный период для права на пенсию без участия гражданина.

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