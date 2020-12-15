Санкт-Петербург, , 13:20 — REGNUM Евросоюз совершенно необоснованно наложил на Евгения Пригожина санкции по Ливии, заявили в компании «Конкорд». В заявлении отмечается, что предпринимателя «бездоказательно обвинили в связи с некой «Группой Вагнера». Юристы Пригожина подали иск в судебные органы ЕС, перечислив нарушения со стороны союза и потребовав снять санкции с предпринимателя.

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«При внесении в санкционные списки не было соблюдено обязательное требование об указании конкретных обоснованных причин, нарушен принцип предсказуемости применения нормативных актов Европейского союза и допущены существенные ошибки, в том числе злоупотребление властью при оценке доказательной базы», — передает пресс-служба компании «Конкорд».

Как подчеркивается в заявлении пресс-службы, обвинение в связи с «так называемой «Группой Вагнера» безосновательно. Причины санкций не были обоснованы. Бизнесмен не имеет никаких связей с вышеупомянутой группой, и иного доказано не было». В ЕС нарушили обязательное требование — не обосновали причины введения таких ограничений, уверены в «Конкорде».