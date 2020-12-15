Москва, , 13:13 — REGNUM Законопроект, направленный на совершенствование законодательства в части оптимизации механизма назначения и выплаты пенсий, социальных доплат к пенсиям, внесли в Госдуму депутаты от «Единой России» во главе с Сергеем Неверовым и Андреем Исаевым, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Проектом федерального закона предлагается назначение в беззаявительном порядке пенсий, назначаемых по предложению органов службы занятости в соответствии с законом № 1032−1, страховых пенсий по инвалидности, а также социальных пенсий по инвалидности.

Пенсии, назначаемые по предложению органов службы занятости в соответствии с законом № 1032−1, предлагается назначать при согласии безработного гражданина на основании предложения органа службы занятости о досрочном назначении пенсии безработному гражданину со дня выдачи указанного предложения.

Страховые пенсии по инвалидности и социальные пенсии по инвалидности лицам, признанным инвалидами, предусматривается назначать со дня признания лица инвалидом на основании данных, имеющихся в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, в том числе сведений, содержащихся в федеральном реестре инвалидов. В данном случае, решение о назначении соответствующей пенсии будет вынесено в сокращенные сроки — не позднее 5 рабочих дней со дня поступления сведений о признании лица инвалидом из федерального реестра инвалидов в распоряжение органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.

Проектом федерального закона также предлагается назначение в беззаявительном порядке страховой пенсии по старости лицу, достигшему возраста 80 лет и являющемуся получателем страховой пенсии по случаю потери кормильца, в случае, если это выгодно пенсионеру.

Положения проекта федерального закона предусматривают, что граждане могут обращаться с заявлением об установлении страховой пенсии с указанием в нем в том числе сведений о способе доставки страховой пенсии. Предлагается закрепить норму о досрочной доставке пенсий в условиях введения чрезвычайной ситуации. При этом данная норма может распространяться на все виды чрезвычайных ситуаций (федерального, межрегионального, регионального, межмуниципального, муниципального, локального характера).

Кроме того, проектом федерального закона предусмотрены положения, направленные на организацию информирования застрахованных лиц о предполагаемом размере страховой пенсии по старости. Согласно предлагаемым изменениям на ПФР возлагается обязанность по информированию застрахованных лиц, достигших возраста 45 лет не являющихся получателями страховой пенсии по старости (в том числе назначенной досрочно), страховой пенсии по инвалидности, пенсии по старости.

Информирование предлагается осуществлять в автоматическом режиме с периодичностью один раз в три года, начиная с года достижения застрахованным лицом возраста 45 лет, до 31 декабря соответствующего года.

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