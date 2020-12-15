Москва, , 13:13 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о штрафах за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря. Инициатива была доработана.

Так, неисполнение обязанности по внесению платы за проезд транспортного средства по платным автомобильным дорогам или участкам дорог повлечет штраф в размере не 2,5 тыс. рублей, а 1,5 тыс. рублей.

Штраф взимается один раз в сутки.

Предусмотрены штрафы и для водителей грузовиков, фур и автобусов — максимум 5 тыс. рублей.

В правительстве отмечают, что использование системы free-flow (свободный поток) исключает создание классических пунктов взимания платы, в результате дорога становится безбарьерной, а удобство ее использования возрастает.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума вводит штрафы за неоплату проезда по платным дорогам России