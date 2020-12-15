Москва, , 13:10 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о методике расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Инициатива была доработана ко второму чтению. Согласно изменениям, МРОТ не сможет снижаться даже при снижении медианной зарплаты. При этом и МРОТ, и прожиточный минимум парламентарии считают нужным устанавливать с учетом мнения профсоюзов и работодателей.

Согласно поправкам, величина прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения в целом по РФ на очередной год, в том числе для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии, предусмотренной ФЗ «О государственной социальной помощи», устанавливается правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, исходя из величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ на тот же год, одновременно с установлением величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ. Соотношение величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ и величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ устанавливается в размере 109%, величины прожиточного минимума пенсионера в целом по РФ и величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ — в размере 86%, величины прожиточного минимума для детей в целом по РФ и величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ — в размере 97%.

Кроме того, поправками субъекты РФ предлагается наделить правом устанавливать величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения дифференцированно с учетом социально-экономических особенностей и природно-климатических условий местностей, расположенных в данных субъектах РФ.

Госдума в ноябре в первом чтении приняла законопроект, согласно которому с 2021 года предлагается отказаться от расчета прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть (44,2%) среднедушевого дохода. МРОТ на 2021 год предлагается установить на уровне 42% медианной зарплаты по России.

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