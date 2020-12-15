Париж, , 13:25 — REGNUM Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и международный профсоюз учителей «Международное образование» призвали правительства стран мира внести преподавателей в списки приоритетных граждан для вакцинации от вируса SARS-CoV-2.

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В честь 60-летия принятия международной Конвенции о борьбе с дискриминацией в области образования ЮНЕСКО опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Twitter в обращение к правительствам стран мира, в котором обратила внимание на то, что учителя «находились на передовой» борьбы в пандемией SARS-CoV-2.

«В то время как школы и другие учебные заведения закрылись, учителя и другой персонал остались на передовой. Они вновь изобрели методы обучения и методы преподавания», — говорится в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 ноября власти Канады объявили об отправке во Всемирный фонд по защите прессы при ЮНЕСКО 1 млн канадских долларов ($763 тысячи).

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