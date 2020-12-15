Киев, , 13:17 — REGNUM Верховная рада Украины одобрила законопроект, возвращающий Национальному агентству по вопросам противодействия коррупции (НАПК) возможность проверять налоговые декларации чиновников. Об этом сообщил 15 декабря парламентский телеканал «Рада».

Данное решение в первом чтении поддержал 321 депутат, во втором — 300 парламентариев.

Закон даёт антикоррупционерам круглосуточный доступ к Единому государственному реестру деклараций, однако решение может быть признано неконституционным членами Конституционного суда Украины, как это было ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Верховная рада Украины продлила на год действие закона об особом статусе Донбасса.

Читайте ранее в этом сюжете: Рада продлила действие закона об особом порядке самоуправления в Донбассе