Джакарта, , 13:03 — REGNUM Организация Объединенных Наций приняла резолюцию об усилении устойчивости глобального здравоохранения, инициированную Индонезией, сообщает Antara.

Резолюцию, в которой подчеркивается важность доступных и недорогих медицинских услуг для укрепления глобальной системы устойчивости здоровья, поддержали 181 государство ООН.

«Эта резолюция является наглядным свидетельством прогресса Индонезии в борьбе за глобальную солидарность в отношении сотрудничества в области здравоохранения, особенно во время пандемии, и это также важный прорыв, потому что доступность медицинских услуг являются заботой всех сторон», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Индонезийская инициатива является конкретной формой продолжения заявления президента Индонезии Джоко Видодо во время выступления на 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в котором подчеркивалась важность сотрудничества и глобального коллективного лидерства в борьбе с пандемией.

В глобальную инициативу в области здравоохранения и внешней политики входят семь участников, а именно ЮАР, Бразилия, Индонезия, Норвегия, Франция, Сенегал и Таиланд. Индонезия станет председателем этой группы в 2020 году.

Как сообщало ИА REGNUM, министр образования и культуры Индонезии Надием Макарим стал первым индонезийским чиновником, который воспользовался соглашением о создании туристического коридора между Индонезией и Сингапуром.

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