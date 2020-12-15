Степанакерт, , 13:07 — REGNUM Разминирование в общей сложности свыше 156 гектаров территории провели в Нагорном Карабахе миротворческие силы России. Об этом 15 декабря сообщает Минобороны РФ.

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"Всего инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано более 156 гектаров местности», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в общей сложности инженерные подразделения российских миротворческих сил проверили свыше 23 км дорог, 157 домов и социальных объектов, а также обнаружили и обезвредили около 5 тыс. взрывоопасных предметов.

Кроме того, указывается, что за прошедшие 24 часа миротворцы из РФ провели разминирование 1,5 километра дорог, а также обнаружили и вывезли на полигон для уничтожения 189 взрывоопасных предметов.

«Большую часть взрывоопасных предметов, с которыми сталкиваются военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны России при разминировании в Нагорном Карабахе, составляют артиллерийские снаряды, минометными мины, ручные гранаты, а также заряды к ручным гранатометам», — отмечается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее командующий миротворческим контингентом РФ в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов сообщил, что обмен пленными, который был произведён при посредничестве России по принципу «всех на всех», произвели Армения и Азербайджан.