Москва, , 12:52 — REGNUM Сроки разработки крымской, уже четвёртой по счёту российской вакцины от коронавируса пока не определены. Об этом 15 декабря заявил руководитель лаборатории клеточных технологий и ДНК-лекарств, вирусолог, доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета им. Вернадского Владимир Оберемок на телеканале «Россия 24».

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"На данный момент мы ведём исследование на кроликах. Пытаемся зафиксировать специфические антитела в ответ на введённую вакцину. У нас их всего четыре. По двум из них по истечению месяца мы уже видим формирование специфических антител. Это вселяет надежду. Потихоньку мы движемся к нашей цели», — заявил Оберемок.

«Есть интересное явление: мы обнаружили, что в крови болеющих людей находятся такие антитела, которые преципитируются нашей конструкцией вакцины», — указал он.

Однако, по его словам, указать определённые сроки разработки вакцины всё ещё невозможно. «Этот момент тоже является положительным, и маленькими шажками мы идём к нашей цели. Когда мы сделаем её — сложно сказать, так как заставить организм вырабатывать антитела достаточно сложно», — подчеркнул он.