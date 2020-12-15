Париж, , 13:03 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о проведении референдума по включению положений о борьбе с изменением климата в конституцию страны. Об этом во вторник, 15 декабря, сообщает Le Figaro.

Во время встречи с авторами Гражданской конвенции по климату, состоявшейся в понедельник, 14 октября, в формате видеоконференции, лидер Франции пообещал предоставить жителям страны право самим решить, включать ли положения о «защите окружающей среды, разнообразия видов и борьбе с изменением климата» в статью 1 Конституции Франции или нет.

«Это будет конституционная реформа», — добавил президент страны.

Как уточняют журналисты, до проведения референдума предложение о поправке в конституцию должно быть одобрено обеими палатами парламент Франции: Национальным собранием и Сенатом.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря Макрон провёл встречу с авторами Гражданской конвенции по климату, которые обвиняют лидера государства в неоправданном изменении положений документа по борьбе с изменением климата.

Читайте ранее в этом сюжете: Макрон обсудит с экологами закон о борьбе с изменением климата

Читайте развитие сюжета: Конституционную реформу Макрона назвали «политическим переворотом»