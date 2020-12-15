Москва, , 12:34 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, направленный на совершенствование государственного учета книжных памятников, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Устанавливаются критерии отнесения рукописных книг, печатных изданий, иных документов к книжным памятникам: все рукописные книги, созданные до XVIII века включительно, все экземпляры печатных изданий, выпущенных до 1830 года включительно, обладающие выдающейся духовной, материальной ценностью и особым историческим, научным, культурным значением иные рукописные книги, печатные издания, иные документы, коллекции документов, соответствующие социально-значимым критериям, установленным положением о реестре книжных памятников, которое утверждается Министерством культуры.

Госучет книжных памятников будет включать экспертизу, внесение сведений о книжных памятниках в реестр книжных памятников, в том числе внесение сведений обо всех входящих в книжные памятники-коллекции документах и о собственнике или владельце книжного памятника, регистрацию книжных памятников в реестре книжных памятников, внесение изменений в сведения о книжном памятнике в реестре, исключение книжных памятников из реестра.

Устанавливаются требования к экспертизе книг.

Реестр книжных памятников ведется в электронной форме и размещается на официальном сайте Российской государственной библиотеки в интернете, устанавливается, что содержащиеся в реестре книжных памятников сведения являются общедоступными.

Книжные памятники исключению из реестра не подлежат за исключением документов, не соответствующих критериям книжных памятников, а также случаев утраты книжного памятника, его разрушения, наличия вступившего в законную силу судебного решения об исключении книжного памятника из реестра.