Москва, , 12:33 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, разрешающий использовать средства материнского капитала на оплату военной ипотеки, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Согласно действующему законодательству, материнский капитал нельзя направлять на погашение займа, взятого у неподконтрольных Банку России и другим госорганам организаций.

Законом делаются исключения для военных (Росвоенипотека) и в целом для ряда организаций, включенных в перечень уполномоченных единым институтом развития в жилищной сфере организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению ипотечных займов в порядке, установленном правительством РФ.

Действие инициативы предлагается распространить на отношения, возникшие с 29 марта 2019 года — с момента вступления в силу закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».