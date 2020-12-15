Киев, 15 декабря 2020, 12:40 — REGNUM Верховная рада Украины продлила действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Об этом сообщил 15 декабря парламентский телеканал «Рада».
Решение поддержали 304 депутата, против выступили 27 и шесть депутатов воздержались.
Законопроект продлевает действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.
В пояснительной записке к закону сказано, что продление срока даст дополнительные возможности для мирного решения конфликта в регионе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сказал, что не видит особых проблем с продлением так называемого «особого статуса» Донбасса.
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