Киев, , 12:40 — REGNUM Верховная рада Украины продлила действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей». Об этом сообщил 15 декабря парламентский телеканал «Рада».

Решение поддержали 304 депутата, против выступили 27 и шесть депутатов воздержались.

Законопроект продлевает действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2021 года.

В пояснительной записке к закону сказано, что продление срока даст дополнительные возможности для мирного решения конфликта в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков сказал, что не видит особых проблем с продлением так называемого «особого статуса» Донбасса.

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