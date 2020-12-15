Москва, , 12:27 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон о едином заказчике в сфере строительства, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Предусматривается создание единого заказчика в сфере строительства объектов капитального строительства, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Виды (категории) объектов, включаемых в программу деятельности единого заказчика, будут определяться правительством. Эти объекты должны быть предусмотрены решениями об осуществлении капитальных вложений в объекты, принимаемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Высшим органом управления единого заказчика является наблюдательный совет. В компетенцию наблюдательного совета входит утверждение программы деятельности единого заказчика. Органами управления будут являться также правление и генеральный директор.