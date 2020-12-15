Москва, , 12:26 — REGNUM Госдума в редакции согласительной комиссии приняла закон о воинских званиях для педагогических работников — военнослужащих, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

Военнослужащему, направленному не на воинскую должность в военный учебный центр при федеральной государственной образовательной организации высшего образования без приостановления ему военной службы, очередное воинское звание присваивается в день истечения срока его военной службы в предыдущем воинском звании, если он замещает должность, для которой штатным расписанием данного военного учебного центра предусмотрено воинское звание, равное или более высокое, чем воинское звание, присваиваемое указанному военнослужащему.

При этом военнослужащему, имеющему ученую степень или ученое звание, замещающему должность профессорско-преподавательского состава в военном учебном центре при федеральной государственной образовательной организации высшего образования, срок военной службы которого в присвоенном воинском звании истек, может быть присвоено воинское звание на одну ступень выше воинского звания, предусмотренного штатным расписанием данного военного учебного центра для занимаемой им должности, но не выше воинского звания полковника или капитана 1 ранга.

Совфед 2 декабря отклонил ранее принятую Госдумой редакцию закона, сенаторы обратили внимание на существенное искажение смысла документа ко второму чтению инициативы в Госдуме. По мнению сенаторов, нормы федерального закона в новой редакции не имели однозначного толкования и не вполне отвечали цели разработки федерального закона.

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