Москва, 15 декабря 2020, 12:25 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин и парламентарии поздравили с днем рождения экс-председателя нижней палаты парламента Бориса Грызлова, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.
«В этот день хочется Вам пожелать счастья, здоровья, удачи в жизни. Вы — замечательный человек. Где бы Вы ни работали, Вас всегда отличает порядочность, профессионализм, ответственное отношение к порученному делу», — цитирует Володина пресс-служба.
Володин также рассказал, что Грызлов «передает самые теплые пожелания, привет».
Грызлову исполнилось 70 лет.