Варшава, , 12:21 — REGNUM Социологический центр IBRiS провел исследование на предмет доверия и недоверия польского общества к политическим лидерам Польши. Результаты исследования опубликовал портал Onet.pl.

Так, рейтинг доверия возглавил действующий президент республики Анджей Дуда — ему выразили доверие 42,9% респондентов, что на 1,9% больше, чем было по итогам аналогичного исследования в начале ноября.

На втором месте с оказался премьер-министр Матеуш Моравецкий с результатом в 40,2%. При этом, Моравецкий по сравнению с началом прошлого месяца утратил доверие 0,9% граждан.

Тройку лидеров замкнул оппозиционный политик Шимон Холовня из движения «Польша 2050». О доверии к его персоне высказались 40,1% опрошенных, при этом, данный показатель за месяц вырос на 4%.

В рейтинге недоверия первые три места заняли: вице-премьер-министр и глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский, которому не доверяют 63% респондентов, министр юстиции, лидер «Солидарной Польши» Збигнев Зёбро с 59,2% недоверия, а также один из лидеров националистической партии «Конфедерация» Кшиштоф Босак, недоверие которому выразили 54,3% опрошенных.

Опрос был проведен 11−12 декабря на выборке из 1100 человек — взрослых жителей разных регионов Польши.