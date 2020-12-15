Москва, , 12:24 — REGNUM Власти Северной Кореи не обращались в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) по поводу приобретения вакцины от нового коронавируса «Спутник V». Об этом представитель суверенного российского фонда, ответственного за продвижение и производство вакцины за рубежом, сообщил 15 декабря.

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Представители КНДР никогда не обращались в фонд по поводу закупки вакцины «Спутник V» и не заключали каких-либо договоров на этот счёт, подчеркнул в беседе с РИА Новости представитель РФПИ.

Сообщение о покупке Северной Кореей российской вакцины «Спутник V» появилось ранее в японской газете «Асахи». Издание, ссылаясь на источники в южнокорейской разведке и во внешнеторговых кругах КНР, утверждало, что в КНДР поступила российская вакцина, а также китайские термографы. Отмечалось также, что вакцину начали вводить членам Трудовой партии Кореи.

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