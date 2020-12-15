Ижевск, , 12:06 — REGNUM Депутаты Государственного совета Удмуртии на заседании 15 декабря утвердили на должность первого заместителя председателя правительства республики Константина Сунцова. До настоящего момента он работал на данном посту в статусе исполняющего обязанности.

В ходе заседания также планировалось утвердить в должности вице-премьера Эльвиру Пинчук, которая будет курировать здравоохранение. Однако в связи с ее отсутствием на сессии вопрос был снят с повестки.

ИА REGNUM напоминает, Сунцов был назначен и.о. первого вице-премьера 30 ноября текущего года. До этого он являлся генеральным директором АО «Корпорация развития Удмуртии».

Ранее пост первого вице-премьера занимал Александр Свинин, который в дальнейшем был назначен торговым представителем России в Сингапуре.