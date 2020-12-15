15 декабря 2020 | Время чтения 4 мин

После карабахской войны в Закавказье и соседних ближневосточных странах началась новая «большая игра», главным признаком которой является сенсационная для многих экспертов кооперация России с Турцией. В нее уже вписался Азербайджан, а теперь такая возможность появляется и у Армении. Вопрос только в том, дадут ли Пашиняну реализовать задуманное.

Станислав Тарасов, , 12:37 — REGNUM После того как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Баку выступил с предложением о создании «платформы шести» стран, которые должны сотрудничать ради поддержания мира в Закавказье, и призвал Армению присоединиться к этому проекту, который, по его мнению, сулит Еревану «значительную выгоду» и может «открыть новую страницу в отношениях Турции и Армении», мало кто предполагал, что Ереван отреагирует на это столь быстро. Однако на заседании Совета безопасности Армении премьер-министр Никол Пашинян заявил, что «нужно улучшить отношения с Турцией и Азербайджаном, пытаясь найти точки соприкосновения». По его словам, «произошло изменение, азербайджанцы сейчас сильнее, следовательно, он вынужден смириться с этой ситуацией».

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

Объективно рассуждая, после соглашения между Баку, Ереваном и Москвой о прекращении карабахской войны, одним пунктом которого предусматривается разблокирование всех региональных коммуникаций и создание транспортного коридора через территорию Армении между Азербайданом и Нахичеванью, появляются главные предпосылки и для нормализации отношений между Ереваном и Баку и Ереваном и Анкарой. Более того, нормализация отношений с Турцией выводит Армению из региональной изоляции (сегодня эта республика из четырех межгосударственных границ имеет две закрытые), превращает ее в страну с транзитным статусом и выходом в Европу. Прежние попытки (Цюрихские протоколы октября 2009 года) разорвать связь восстановления отношений между Анкарой и Ереваном с разрешением нагорно-карабахского конфликта не увенчались успехом, как и последовавшее попытки Пашиняна реанимировать этот процесс «без предварительных условий».

Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев President.az

Как указывает российский кавказовед Сергей Маркедонов, Декларация о независимости Армении (считающаяся составной частью Основного закона страны) содержит пункты о необходимости международного признания Геноцида армян и упоминание «Западной Армении», то есть указывает на факт территориальной проблемы. Не случайно Эрдоган в своем заявлении в Баку указывал на необходимость принятия со стороны Армении соответствующих решений, поскольку в уравнении «нагорно-карабахский конфликт и турецко-армянское примирение» первая часть фактически определена, если иметь в виду возврат под контроль Азербайджана утраченных ранее районов. Что касается армяно-турецкого примирения, то двум сторонам придется преодолеть существующие сложные исторические барьеры, чтобы начать писать новую главу в истории своих отношений.

В сложившейся ситуации после карабахской войны Пашиняну сделать это в одностороннем порядке будет чрезвычайно сложно из-за образовавшегося в армянском общественно-политическом сознании негативного азербайджано-турецкого шлейфа. Поэтому логичен был бы ход на этом направлении со стороны Анкары или Баку вместо стремления загнать Пашиняна в угол, что потенциально сохраняет конфронтационный сценарий. Сейчас проблема для Еревана, Анкары и Баку в способности «пройти через порог новой открывшейся двери и начать политику смены вех». Турция могла бы заявить о начале процесс ратификации Цюрихских протоколов, двух протоколов об установлении дипломатических отношений и развитии двусторонних связей, которые ранее приостановил президент Армении Серж Саргсян, но не вышел из мирного процесса полностью. В то же время ясно, что решение обозначенных проблем связано со сложным внутриполитическим дискурсом в Армении, Турции и Азербайджане.

Более того, как пишет Маркедонов, «примирение двух исторических противников уже не раз имело место быть, и Армения с Турцией не открывают здесь ничего принципиально нового. На сегодняшний день существует и опыт греко-турецких отношений, и болгаро-турецких, и польско-украинских, и польско-литовских, и германо-российских, и венгерско-румынских, не говоря уже об израильско-германском примирении и превращении в ближайших союзников в ЕС таких исторических противников, как Германия и Франция». Естественно, историческое примирение должно, прежде всего, соответствовать национальным интересам примиряющихся сторон, а также быть политически и экономически рентабельным.

Владимир Путин и Никол Пашинян Kremlin.ru

В то же время необходимо понимать, что после карабахской войны в Закавказье и ряде соседних ближневосточных странах началась новая «большая игра», главным признаком которой является сенсационная для многих экспертов кооперация России с Турцией. В нее уже вписался Азербайджан, а теперь такая возможность появляется и у Армении. Вопрос только в том, дадут ли Пашиняну реализовать задуманное и не придут ли в Ереване к власти силы, которые заявят, что соглашение по Нагорному Карабаху — всего лишь перемирие, а «главная война еще впереди». Что касается России, то, как полагает болгарское издание «Дума», она «взяла под свою защиту Пашиняна, опасаясь делигитимации власти в Армении», а не заняла позицию «так ему и надо» в качестве мести за антироссийскую риторику, заигрывание с США и НАТО.

Москва не стала «заигрывать с массовым недовольством, а сохранила политическое хладнокровие и протянула ему руку помощи». Президент России Владимир Путин похвалил Пашиняна за то, что в своем трагическом обращении к народу в связи с подписанием мирного соглашения он «сказал всю правду». «Мне нечего добавить, — подчеркнул российский лидер. — Было ли это правильно или нет — другой вопрос, но ни о каком предательстве речи быть не может». Подписав трехстороннее соглашение, Пашинян взял на себя ответственность разбираться с последствиями на практике, как бы больно это ни было. Одним словом, «большая игра» продолжается.