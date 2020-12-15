Москва, , 11:57 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал возбудить уголовное дело в отношении украинского чиновника, который предложил захватить Крым, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

«Один из чиновников на Украине предлагает захват Крыма. Это означает уголовное преступление — он предлагает напасть на нашу родину. Надо возбуждать уголовное дело и его вытаскивать с Украины, и его сажать здесь на длительный срок», — заявил Жириновский.

Экс-представитель Киева на переговорах по Донбассу и бывший посол страны в Белоруссии Роман Бессмертный в эфире телеканала ATR выступил с идеей проведения военной операции по захвату Крымского полуострова.