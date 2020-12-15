Москва, , 11:50 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал позором ситуацию в Калининградской области с нехваткой гробов, передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря.

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«Позор, в Калининградской области из-за пандемии закончились гробы. Я понимаю, если пандемия один месяц, она год. Закажите! Я понимаю, нет лесов, не хватает пиломатериалов, закажите в соседних регионах России, Смоленск недалеко», — предложил Жириновский.

Он также обратил внимание на то, что губернатор Антон Алиханов летом звал туристов в регион, вот они и умерли.