Джакарта, , 11:50 — REGNUM Посол России в Индонезии Людмила Воробьева заявила, что российская вакцина «Спутник V» в настоящее время проходит процесс регистрации в агентстве по надзору за лекарствами Индонезии и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает CNN Indonesia.

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«Россия готова сотрудничать с правительством Индонезии в закупке вакцины», — заявила посол России в Индонезии.

Людмила Воробьева подчеркнула, что Россия поддерживает позицию Индонезии о том, что все страны, включая небольшие государства, должны иметь возможность получить равный доступ к вакцине от коронавиурса.

Напомним, в апреле 2020 года президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Индонезии Джоко Видодо обсудили расширение сотрудничества между двумя странами в борьбе с коронавирусом. Стороны договорились об увеличении контактов между российско-индонезийскими министерствами здравоохранения для укрепления сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москву прибыл новый посол Индонезии в России и по совместительству в Белоруссии Хосе Антонио Морато Таварес.

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