Киев, , 11:56 — REGNUM На Украине следует вакцинировать от COVID-19 почти 21 млн человек. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов в эфире телеканала «Украина 24».

«Общее количество таких людей составляет 20 млн 866 тысяч, как минимум, это количество мы должны обеспечить за счёт государства», — рассказал он.

Министр рассказал, что вакцинировать планируют работников медицинской сферы и образования, полицейских, сотрудников социальных служб, людей старше 65 лет и тех, кому вакцинация необходима по медицинским показаниям.

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По оценке Степанова, на проведение вакцинации необходимо 15,1 млрд гривен, однако в проекте бюджета на 2021 год предусмотрено лишь 2,36 млрд (примерно $541,8 млн и $84,7 млн соответственно. — Прим. ИА REGNUM).

Напомним, за минувшие сутки на Украине подтвердили 8416 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, при этом скончались 233 пациента.

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