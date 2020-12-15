Тегеран, , 11:47 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф осудил санкции Соединённых Штатов против Турции из-за приобретения российских ЗРС С-400. Об этом он написал в своём Twitter.

«Пристрастие США к санкциям и неуважение к международному праву снова продемонстрированы в полной мере. Мы решительно осуждаем последние санкции США против Турции», — написал Зариф.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря Соединенные Штаты ввели ограничительные меры против Управления оборонной промышленности Турции из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Под санкции попал персонально глава управления Исмаил Демир, а также и ещё трое его соотечественников.

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