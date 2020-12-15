Москва, , 11:45 — REGNUM Депутаты фракции КПРФ направили президенту РФ Владимиру Путину вопросы на пресс-конференцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря, об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Первый вопрос — почему вводится дистанционное образование, которое губит и уничтожает нацию и классическое русское советское образование», — сказал Зюганов.

Второй вопрос — «почему не хотят регулировать цены на продовольствие так, как это делают в любой нормальной стране и продолжают грабить».

"Почему продается национальное достояния «Массандра» непонятно кому, когда ее нельзя продавать, как и большой театр, и Лужники», — озвучил третий вопрос Зюганов.

Кроме того, парламентарии возмущены работой Госдумы.

«Почему правительство, которое состоит из министров не в состоянии вести полноценный диалог с руководителями фракции, ушли на дистанционку, а когда надо тушить пожар, мы должны в условиях коронавируса принимать эти решения», — сказал парламентарий.