Москва, 15 декабря 2020, 11:45 — REGNUM Депутаты фракции КПРФ направили президенту РФ Владимиру Путину вопросы на пресс-конференцию. Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 декабря, об этом сообщил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
«Первый вопрос — почему вводится дистанционное образование, которое губит и уничтожает нацию и классическое русское советское образование», — сказал Зюганов.
Второй вопрос — «почему не хотят регулировать цены на продовольствие так, как это делают в любой нормальной стране и продолжают грабить».
"Почему продается национальное достояния «Массандра» непонятно кому, когда ее нельзя продавать, как и большой театр, и Лужники», — озвучил третий вопрос Зюганов.
Кроме того, парламентарии возмущены работой Госдумы.
«Почему правительство, которое состоит из министров не в состоянии вести полноценный диалог с руководителями фракции, ушли на дистанционку, а когда надо тушить пожар, мы должны в условиях коронавируса принимать эти решения», — сказал парламентарий.