Москва, , 11:44 — REGNUM Выборы в США всегда являются интригой, ведь благодаря системе праймериз соревнуются примерно равные соперники. Однако выборы 2020 года стали самыми интригующими, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент НовГУ, к. и. н Дмитрий Асташкин.

«Дональд Трамп надеялся на свои экономические успехи, но пандемия обратила их в пыль. На фоне неудач Трампа в борьбе с коронавирусом (символом стала и сама болезнь президента) Джо Байден оказался фаворитом в ключевых штатах.

И вот коллегия выборщиков большинством голосов утвердила демократа Джо Байдена победителем выборов президента США. Это ожидаемо и логично. Ведь суды по пересчету голосов не дали эффекта, а гневные твиты Трампа о подделке бюллетеней к делу не подошьешь.

Конечно, наивно думать, что 3 ноября в США шел выбор между добром и злом, порядком и хаосом, гражданской войной и единством нации. Ведь американская политика построена на знаменитой системе сдержек и противовесов.

С учетом всех ограничений роль личности наверху не так важна, как важна сама система. Конечно, скандалы были, в них сыграли роль и сложность подсчетов голосования по почте, эксцентрика Трампа и общая нервозность пандемии.

Но решение коллегии выборщиков показало, что система США выдержит даже скандальные выборы. Вместе с тем результаты выборов по штатам демонстрируют разобщенность американского общества.

Фигура Трампа стала персонифицированным символом этой проблемы, но раскол явно сохранится и после инаугурации нового президента. Так что Джо Байдену нужно экстренно искать способ достижения гражданского единства», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, выборщики всех штатов, в которых команда действующего президента США Дональда Трампа оспаривает победу Джо Байдена, отдали голоса за кандидата от демократов.

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