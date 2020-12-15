Барнаул, 15 декабря 2020, 11:41 — REGNUM В том, что Калининградская область решилась на полный запрет работы непродовольственных магазинов и торговых центров, алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин видит простое стремление перестраховаться.
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В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он также отметил:
Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что из-за коронавируса в Калининградской области с 28 декабря по 17 января будут закрыты все торговые центры и непродовольственные магазины, сказано на сайте регионального правительства.