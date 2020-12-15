Барнаул, , 11:41 — REGNUM В том, что Калининградская область решилась на полный запрет работы непродовольственных магазинов и торговых центров, алтайский общественник, основатель Школы реальной политики Константин Емешин видит простое стремление перестраховаться.

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В комментарии корреспонденту ИА REGNUM он также отметил:

«Региональные власти, конечно, перестраховываются. Но их действия регламентированы федеральными рекомендациями. Поэтому это право каждого губернатора перестраховаться и ограничить «запретные меры». Поэтому если случится ухудшение эпидемиологической ситуации, губернатор оправдается, что он принимал меры. Как говорится, «нет положения хуже губернаторского».

Как уже сообщало ИА REGNUM, о том, что из-за коронавируса в Калининградской области с 28 декабря по 17 января будут закрыты все торговые центры и непродовольственные магазины, сказано на сайте регионального правительства.