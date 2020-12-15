Сингапур, , 11:24 — REGNUM Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун заявил, что вакцина от коронавируса будет предоставлена бесплатно для всех граждан и иностранцев, проживающих в стране длительное время, сообщает CNN Indonesia.

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Известно, что правительство Сингапура одобрило использование вакцины против COVID-19, произведенной компанией Pfizer.

Премьер-министр Сингапура заявил, что власти также с нетерпением ждут поступления вакцины от других производителей в январе 2021 года.

«Если всё пойдет по плану, к середине 2021 года у нас будет достаточное количество вакцины для всех сингапурцев», — продолжил Ли Сянь Лун.

Сингапур выделил более одного млрд долларов США на закупку вакцины от различных производителей фармацевтической продукции.

Напомним, число новых случаев заражения коронавирусом в Сингапуре продолжает снижаться. Ежедневно в стране регистрируют менее десяти новых случаев. На сегодняшний день в Сингапуре выявлено 58 320 носителей коронавируса и 29 случаев смерти.