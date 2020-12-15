Вашингтон, , 11:48 — REGNUM Результат голосования коллегии выборщиков в США никого не удивляет. Однако ядро республиканской партии сейчас на распутье, так как некоторые сенаторы и конгрессмены не осмеливаются заявить, что президент Дональд Трамп проиграл выборы. Об этом в своей статье сообщил корреспондент шведского телеканала SVT в США Стефан Осберг.

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«За некоторыми исключениями, после поражения Дональда Трампа на выборах 3 ноября воцарилось полное молчание. Конечно, сенаторы Митт Ромни, Сьюзан Коллинз и несколько других видных республиканцев призвали уважать результаты волеизъявления и положить конец затяжной судебной тяжбе.

Однако доверие к избирательной системе будет подорвано в течение длительного времени. На прошлой неделе 126 конгрессменов поддержали иск, поданный генеральным прокурором Техаса, который требовал от Верховного суда аннулировать 20 миллионов голосов по почте в четырех ключевых штатах, тем самым изменив исход выборов.

Как и во многих других случаях, Верховный суд даже не стал рассматривать дело. Это стало ещё одним доказательством того, что республиканская партия, принадлежащая Трампу, рискует получить серьёзный удар по политическому будущему отдельных её членов на следующих выборах», — написал Осберг.