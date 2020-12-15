Кемерово, , 11:21 — REGNUM Глава Кемерова Илья Середюк считает, что в школьных столовых необходимы альтернативные варианты питания. Такой вывод градоначальник сделал после визита в столовую лицея №62 и общения со старшеклассниками.

«Отметил, что школьники съедают не всё. Многие приходят на занятия плотно позавтракав, до первого приёма пищи в 11:30 в школе не успевают проголодаться. Также ребята отметили, что порции большие, — написал Середюк в своём Instagram. — Нужно учесть эти моменты, разработать альтернативные варианты питания — чтобы дети, при желании, могли выбрать более облегчённые блюда».

Ранее и сообщало, что с 1 сентября 2020 года все ученики 1−4 классов кузбасских школ обеспечены бесплатным питанием. Это около 138 тысяч детей. До конца 2020 года на питание школьников будет направлено порядка 629 млн рублей, в 2021 году — 1,5 млрд рублей.

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