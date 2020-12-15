Москва, , 11:18 — REGNUM Законопроект о реестре поставщиков социальных услуг внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым.

Они обратили внимание на то, что действующее законодательство не предусматривает исключение поставщиков социальных услуг из реестра в случае несоблюдения ими установленных законодательством требований, которое может быть выявлено по результатам осуществления регионального государственного контроля.

Для защиты прав и интересов получателей социальных услуг законопроектом предлагается внести изменение в статью 8 федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», предусматривающее наделение органов государственной власти субъектов РФ полномочием по исключению недобросовестных поставщиков социальных услуг из реестра.

Граждане при выборе поставщика социальных услуг ориентируются на реестр поставщиков социальных услуг, который является единым официальным источником полной и достоверной информации о поставщиках социальных услуг, осуществляющих деятельность по оказанию социальных услуг в каждом конкретном регионе.