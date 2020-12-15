Москва, , 11:05 — REGNUM Депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия») продолжает видеть потенциал Дональда Трампа в политике.

Как сообщало ИА REGNUM, избранный президент США Джозеф Байден назвал итоги голосования коллегии выборщиков в США «ясной победой», одержанной им над нынешним американским лидером Дональдом Трампом.

«При этом Трамп остается неотыгранной фигурой в американской политике», — отметил Никонов в соцсетях.

Напомним, что Никонов в зале пленарных заседаний Госдумы аплодисментами встретил новость о победе Трампа на президентских выборах в 2017 году.

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