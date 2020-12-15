Москва, , 11:00 — REGNUM В Госдуме ожидают череду неприятностей в связи с президентством Джозефа Байдена.

«Байден все-таки домучил американскую избирательную систему. Его президентский срок станет чередой ожидаемых неприятностей как для самих США, так и для многих других стран», — отметил депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, избранный президент США Джозеф Байден назвал итоги голосования коллегии выборщиков в США «ясной победой», одержанной им над нынешним американским лидером Дональдом Трампом. Президент РФ Владимир Путин поздравил Байдена с победой на выборах.

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