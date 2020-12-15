Токио, , 11:04 — REGNUM Запуск российских межконтинентальных баллистических ракет «Булава», который был осуществлён подлодкой «Владимир Мономах» из акватории Охотского моря, вызвал бурную реакцию читателей СМИ в Японии.

О запусках сообщило подавляющее большинство японских СМИ, включая такие центральные издания, как «Майнити симбун», «Санкэй симбун», «Нихон кэйдзай симбун» и ряд других, в том числе региональные и интернет-издания. При этом данные сообщения в массе своей носили только фактологический характер.

«Японии тоже нужно разрабатывать свои ударные ракеты! Вокруг нас одни враги. Но сейчас мы уже опаздываем», — пишет по поводу данного события пользователь под ником roj.

«Япония задавлена агрессивными окружающими государствами. Нам нужно использовать нарабатываемый на АЭС плутоний и создавать свою атомную бомбу. Тогда с нами будут считаться!» — считает subarasikinihonkoku.

«Остается только гадать, кому направлен этот «месседж». Нам, Китаю или это «новогоднее поздравление» Байдену?» — задаётся вопросом yun.

«Ну что, остается только молиться о том, чтобы все ее пуски оставались учебными и не превратились в боевые!» — заявляет пользователь rhn.

Также многие из пользователей высказались с критикой в адрес нынешних властей Японии, так как они считают политику последних по отношению к России «чересчур миролюбивой».

Как передавало ИА REGNUM, 12 декабря Минобороны РФ сообщило, что атомная подлодка проекта 955 «Владимир Мономах» впервые запустила сразу четыре баллистические ракеты «Булава», которые, будучи запущенными из Охотского моря, успешно поразили цели на полигоне Чижа в Архангельской области, а их полет прошел в штатном режиме.