Мэкэле, , 11:03 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед посетил Мэкэле, столицу региона Тыграй, впервые с тех пор, как он отдал приказ о военном наступлении на мятежный регион. Об этом сообщает ВВС Swahili.

В Мэкэле Абий Ахмед присутствовал на первом заседании нового регионального совета.

Премьер-министр Эфиопии опубликовал в своем аккаунте в Twitter фотографии своего визита в Мэкэле. Он также написал о своем намерении «продолжать преследовать преступную клику», имея в виду членов «Народного фронта освобождения Тыграй» (НФОТ). Ахмед заявил, что в регионе ведутся работы по восстановлению электричества, сотовой связи и инфраструктуры. Премьер-министр сообщил о разрешении доступа в Тыграй гуманитарной помощи.

Ранее он провел переговоры с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдоком, куда бежали 50 000 беженцев из региона Тыграй.

Премьер-министр Хамдок выразил готовность выступить посредником в конфликте в Тыграе. Однако, по данным министерства иностранных дел Судана, в Эфиопии отказались от посредничества.

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