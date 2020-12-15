Новосибирск, , 10:51 — REGNUM Власти Новосибирской области заявили, что годовые показатели национального проекта «Здравоохранение» в регионе достигнуты, несмотря на пандемию коронавируса. По словам главы регионального минздрава Константина Хальзова, на территории области реализуется семь проектов.

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«Несмотря на всю сложность в связи с коронавирусом, мы полностью исполняем национальный проект на территории Новосибирской области, каждому из направлений уделяется большое внимание, — подчеркнул министр. — Так, в рамках развития первичного звена здравоохранения усиленными темпами строятся фельдшерско-акушерские пункты, закуплены медицинские передвижные комплексы, которые уже успели себя успешно зарекомендовать, приобретаются новые автомобили. Важно обеспечить регулярные медицинские осмотры, диспансеризацию, профилактику, проведение исследований во всех, даже самых отдалённых и труднодоступных районах Новосибирской области».

Говоря о задачах на 2021 год, Константин Хальзов уточнил, что работа по всем направлениям будет продолжена.