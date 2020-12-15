Вашингтон, , 10:44 — REGNUM Только через девять месяцев была замечена «атака русских хакеров» на американские государственные учреждения, пользовавшиеся услугами IT-фирмы SolarWinds. Об этом 15 декабря сообщает The Wall Street Journal.

Утверждается, что в течение данного срока хакеры шпионили за минфином, министерством внутренней безопасности, минздравом и Госдепом США, и отмечается, что это им удалось из-за обновления программного обеспечения, известного как Orion.

«SolarWinds в настоящее время считает, что фактическое число клиентов, у которых могла быть установлена продукция Orion, содержащая уязвимость, составляет менее 18 тысяч», — приводит издание заявление компании.

Как передавало ИА REGNUM, 14 декабря посольство РФ в Соединённых Штатах сообщило, что попытки обвинений в адрес России со стороны некоторых американских СМИ в причастности к проведению хакерских атак на органы государственной власти США являются безосновательными.