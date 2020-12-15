Оренбург, , 10:27 — REGNUM Законопроект об изменении оплаты труда высшим должностным лицам Оренбургской области исключили из повестки очередного заседания Заксобрания, сообщает пресс-центр регионального парламента.

Проект внесен губернатором Денисом Паслером. Документ прошел обсуждение на заседаниях профильных комитетов.

«В предложенном варианте документа есть юридические неточности, считают парламентарии. В первую очередь, это касается специалистов аппарата, положение которых данный закон ухудшает. Поэтому решение депутатов — продолжить работу над законопроектом и не рассматривать его на заседании 17 декабря», — отметили в пресс-службе.

Напомним, 17 декабря Заксобрание должно принять во втором чтение проект бюджета Оренбургской области на ближайшие три года. Ранее региональный парламент анонсировал рассмотрение сразу в двух чтениях законопроекта, который предусматривает отсутствие индексации зарплат чиновников в 2021 году.

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