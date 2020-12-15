Джакарта, , 10:03 — REGNUM В институте конституции и демократии Индонезии заявили о 48,26% нарушений в ходе региональных выборов в стране, которые состоялись в начале декабря 2020 года, сообщает Kompas.

По результатам мониторинга выявления нарушений и преступлений на выборах преобладали правонарушения, связанные с денежной политикой. Кроме того, выявлены избиратели, которым удалось принять участие в выборах, не имея при этом права голоса. Некоторые политические кампании действовали в период затишья. А также обнаружены поврежденные бюллетени.

Помимо нарушений на выборах институт конституции и демократии обнаружил технические и логистические проблемы, в частности, нехватку средств индивидуальной защиты.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии готовит 440 тысяч медицинских работников для программы вакцинации против коронавируса.

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